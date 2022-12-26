26 Декабря 2022
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Общество В России
Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Правительство поручило ВГТРК и Первому каналу увеличить контент о традиционных ценностях

ВГТРК и Первому каналу поручили увеличить контент, направленный на "сохранение семейных ценностей". Курировать вопрос будет Минцифры во главе с министром Максутом Шадаевым, такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности, транслируемых либо планируемых к трансляции в эфирах соответствующих телеканалов с предоставлением информации о количестве эфирных часов, выделяемых на данные программы в сутки с указанием возрастной градации и наименований программ", - говорится в поручении.

Также Голикова просит предоставить информацию о соблюдении квот на социальную рекламу.

Вместе с педагогами и психологами Минцифры также изучит вопрос о целесообразности определения периода времени непрерывной трансляции контента, предназначенного для детей в возрасте до 12 лет, без прерывания на рекламные паузы, передает РИА Новости.

Теги: вгтрк, первый канал, традиционные ценности, контент



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