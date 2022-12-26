26 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: www.middleeast.narod.ru

МИД Ирана пригрозил Киеву последствиями за призывы к атакам по оружейным заводам

Призывы Киева к атакам по оружейным заводам в Иране будут иметь последствия для украинской стороны, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Дипломат назвал риторику Киева угрожающей и безответственной. "Она будет иметь политические и юридические последствия", — цитирует его ТАСС.

Представитель иранского МИД отметил, что Тегеран не участвует в украинском конфликте и готов содействовать разрешению кризиса.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить производство вооружений в Иране. По его словам, Тегеран планирует нарастить поставки ракет и беспилотников в Россию.

В ноябре в МИД РФ назвали "безосновательными" обвинения в поставках России иранских беспилотников. Замглавы министерства Сергей Вершинин полагает, что этим западные страны пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.

В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле нет информации о применении российскими военными иранских дронов в ходе специальной военной операции на Украине.

Теги: иран, украина, подоляк



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