26 Декабря 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

FT: Тактика Суровикина снизила шансы ВСУ на успешное наступление на Южном направлении

Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы украинских войск на успешное зимнее наступление на южном направлении, сообщает британская газета Finanacial Times.

Издание отмечает работу Суровикина, которому удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона.

При этом ряд западных военных аналитиков все еще считают "прорыв" украинских войск возможным.

Ранее западные СМИ сообщали, что отмечаются признаки большей тактической слаженности среди российских военных после назначения Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации.

Напомним, 8 октября министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что под руководством Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно.

Теги: суровикин, всу, южное направление



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