26 Октября 2022
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Суровикин укрепляет тактическую слаженность

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Фото: youtube.com

Politico: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ на Украине при Суровикине

Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине, сообщает Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.

Как заявил изданию высокопоставленный офицер британской разведки, военная тактика Суровикина "доказала свою эффективность в Сирии".

По словам источника, "как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой".

Напомним, 8 октября министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что под руководством Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно. "Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО", - заявлял глава ЧР.

Теги: суровикин, украина, вс рф



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