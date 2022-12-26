"Родная школа" назвала самые разрушительные идеи в образовании

"Родная школа", которую возглавляет российский популяризатор математики, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук и профессор ряда вузов Алексей Савватеев, назвала 12 самых разрушительных идей в образовании, объединив их под названием "Шнобелевская премия по педагогике".

Савватеев, который и стал автором "премии", отмечает, что он посетил 78 регионов России, а в 60 из них проводил занятия в школах. И ему непонятно только одно: каким образом массовая школа еще может быть жива?

Первой вредной идеей назван переход на "деятельностную" парадигму в образовании. Учебный процесс сведен к комбинаторной деятельности учащегося, где понимание предмета не является важным, а образное мышление вообще не признается. Учебные пособия при этом деградируют, теория излагается неясно для учащихся и сокращается. В результате дети неплохо сдают ЕГЭ, но сразу после этого забывают выученные трюки. Понимания предмета дети так и не получают.

Далее названы: псевдогуманизм, псевдоноваторство, "права ребенка превыше всего", вариативность, некомпетентные управленцы, финансирование школ в зависимости от численности учеников, "метапредметность" без знания предметов, "цифровая трансформация школы" с принуждением к ней, тьютортсво.

Разрушительной идеей названа западная идея о том, обучение должно быть в течение всей жизни, в то время как есть лишь ограниченный период времени, когда они могут учиться, а не работать и строить семью, и именно на него нужно делать упор. А также геймификация обучения, то есть превращение его в игру, развлечение.

Савватеев подчеркивает, что необходима твердая предметная база, которая появляется только в процессе традиционно проводимого урока, выполнения домашних заданий и упорной ежедневной работы.

Он отмечает, что положение учителей унизительное, и они разбегаются из школ. Уровень подготовки школьников чудовищно упал, и нынешние дети уже не смогут обеспечить России суверенитет.

Практически все перечисленные идеи, внедряемые в системе образования, много лет резко критикуются экспертным сообществом.