Песков: Взаимодействие России и Белоруссии не направлено против третьих стран

Взаимодействие России и Белоруссии не будет направлено против третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить. Потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", - сказал Песков в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская группировка войск в Белоруссии не будет участвовать в СВО.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге.