Лукашенко летит в Россию на уикенд и начало рабочей недели

Спустя всего пять дней после визита Владимира Путина в Минск Александр Лукашенко вылетел в Россию.

Ожидается, что поездка президента Белоруссии будет длительной: он останется в России на выходные, а в понедельник и вторник будет участвовать в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге.

Сегодня, как ожидается, Лукашенко в Подмосковье посетит Звездный городок и научно-исследовательский центр подготовки космонавтов. Ранее сюда уже прибыли кандидаты в космонавты от Белоруссии. Во время поездки в Минск президент России подтвердил, что белорусский космонавт или космонавтка полетит на МКС в следующем году.