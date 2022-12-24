24 Декабря 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Лукашенко летит в Россию на уикенд и начало рабочей недели

Спустя всего пять дней после визита Владимира Путина в Минск Александр Лукашенко вылетел в Россию.

Ожидается, что поездка президента Белоруссии будет длительной: он останется в России на выходные, а в понедельник и вторник будет участвовать в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге.

Сегодня, как ожидается, Лукашенко в Подмосковье посетит Звездный городок и научно-исследовательский центр подготовки космонавтов. Ранее сюда уже прибыли кандидаты в космонавты от Белоруссии. Во время поездки в Минск президент России подтвердил, что белорусский космонавт или космонавтка полетит на МКС в следующем году.

Теги: александр лукашенко, визит, москва



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