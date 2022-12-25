Маск обнадежил: Twitter пока что не угрожает банкротство

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что его компании пока что не угрожает банкротство.

"Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пороге банкротства. Предстоит еще много работы", - написал Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети.

Напомним, ранее Маск заявлял, что уйдет с поста главы Twitter, когда найдет "достаточно глупого" преемника.

Между тем, в 2022 году состояние Илона Маска уменьшилось на 115 млрд долларов. На прошлой неделе он потерял статус богатейшего человека в мире.