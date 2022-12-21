21 Декабря 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Kyle Grillot

Маск уйдет с поста главы Twitter, когда найдет "достаточно глупого" преемника

Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что покинет пост главы компании (как того и хотят пользователи), но только тогда, когда найдет преемника. "Как только я найду кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!" – прокомментировал Маск свое решение.

Он добавил, что после ухода с поста генерального директора будет "управлять командами по программному обеспечению и серверам" в Twitter, что указывает на то, что он может продолжить оказывать значительное влияние на принятие решений в компании.

До этого Маск провел опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter и пообещал, что сделает так, как решит победивший вариант. В опросе приняли участие более 17 млн пользователей соцсети, 57,5% из них высказались за уход Маска в отставку.

Теги: илон маск, twitter, преемник



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