Маск уйдет с поста главы Twitter, когда найдет "достаточно глупого" преемника

Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что покинет пост главы компании (как того и хотят пользователи), но только тогда, когда найдет преемника. "Как только я найду кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!" – прокомментировал Маск свое решение.

Он добавил, что после ухода с поста генерального директора будет "управлять командами по программному обеспечению и серверам" в Twitter, что указывает на то, что он может продолжить оказывать значительное влияние на принятие решений в компании.

До этого Маск провел опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter и пообещал, что сделает так, как решит победивший вариант. В опросе приняли участие более 17 млн пользователей соцсети, 57,5% из них высказались за уход Маска в отставку.