23 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

Forbes: Богатейшие люди мира потеряли $1,9 трлн в 2022 году

В 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли почти два триллиона долларов (около 1,9 триллиона), пишет Forbes.

По данным на 9 декабря, совокупное состояние богачей рухнуло с 13,8 до 11,9 триллиона долларов.

Снизилось и общее число миллиардеров в мире: теперь их 2 523 вместо 2 671 в прошлом.

Сильнее всех пострадало состояние 300 технологических миллиардеров, которые в совокупности обеднели на один триллион долларов в этом году. Например, акции Amazon обвалились наполовину, в результате чего основатель компании Джефф Безос потерял 80 млрд долларов.

Больше всего денег потерял Илон Маск: в 2022 году его состояние уменьшилось на 115 млрд долларов, а на прошлой неделе он потерял статус богатейшего человека в мире, оказавшись на второй строчке.

В целом американские миллиардеры совокупно потеряли 660 миллиардов долларов, китайские — 620 миллиардов, российские — 150 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что среди богатейших россиян больше всех потерял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Также заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и совладельца "Норникеля" Владимира Потанина.

Теги: миллиардеры, денежное состояние



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