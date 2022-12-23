Губернатору Югры рекомендовали усилить борьбу с сексуальным насилием над детьми

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала губернатору Югры Наталье Комаровой усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. Это следует из протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте Министерства просвещения РФ.

Кроме главы Югры такая рекомендация поступила еще 16 руководителям субъектов РФ, в том числе главе соседнего Югре региона - губернатору Тюменской области Александру Моору.

"Рекомендовать высшим должностным лицам Удмуртской республики, Алтайского, Забайкальского краев, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Тюменской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей", - говорится в сообщении.

Отметим, что недавно в Нижневартовске произошел секс-скандал с участием несовершеннолетних детей. Депутат городской думы Дмитрий Гришин обвинил местных чиновников в бездействии и замалчивании ситуации с изнасилованием ученика школы №5 другими детьми.

Власти города обвинения отрицают. В официальном комментарии руководитель городского департамента здравоохранения сообщила, что скандальный инцидент произошел еще в ноябре. В школу обратилась мама одного из учеников и рассказала о факте существования группы в мессенджере, где ученики одного класс размещают "информацию интимного характера".

Директор школы о ситуации не проинформировал.

"В последствии, когда департамент образования узнал об этом факте и провел проверку, были наказаны виновные лица и все материалы направлены в управление внутренних дел. Сейчас проверку проводит следственный комитет", - заявили в мэрии.

В ситуацию ворвался депутат Госдумы Александр Хинштейн, который направил запросы о проверке силовикам.