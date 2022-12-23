23 Декабря 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: duma.gov.ru

Губернатору Югры рекомендовали усилить борьбу с сексуальным насилием над детьми

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала губернатору Югры Наталье Комаровой усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. Это следует из протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, передает корреспондент Накануне.RU.
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Документ опубликован на сайте Министерства просвещения РФ.

Кроме главы Югры такая рекомендация поступила еще 16 руководителям субъектов РФ, в том числе главе соседнего Югре региона - губернатору Тюменской области Александру Моору.

"Рекомендовать высшим должностным лицам Удмуртской республики, Алтайского, Забайкальского краев, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Тюменской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей", - говорится в сообщении.

Отметим, что недавно в Нижневартовске произошел секс-скандал с участием несовершеннолетних детей. Депутат городской думы Дмитрий Гришин обвинил местных чиновников в бездействии и замалчивании ситуации с изнасилованием ученика школы №5 другими детьми.

Власти города обвинения отрицают. В официальном комментарии руководитель городского департамента здравоохранения сообщила, что скандальный инцидент произошел еще в ноябре. В школу обратилась мама одного из учеников и рассказала о факте существования группы в мессенджере, где ученики одного класс размещают "информацию интимного характера".

Директор школы о ситуации не проинформировал.

"В последствии, когда департамент образования узнал об этом факте и провел проверку, были наказаны виновные лица и все материалы направлены в управление внутренних дел. Сейчас проверку проводит следственный комитет", - заявили в мэрии.

В ситуацию ворвался депутат Госдумы Александр Хинштейн, который направил запросы о проверке силовикам.

Теги: профилактика сексуального насилия, Голикова, секс-скандал, школа №5



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