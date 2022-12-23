Президент Татарстана будет называться раисом

Госсовет Татарстана рассматривает законопроект, изменяющий название высшего должностного лица этого российского субъекта. До сих пор это был президент республики, но теперь он будет раисом Татарстана, передают "Ведомости".

Издание уточняет, что раис переводится как "президент" в арабском и ряде других восточных языков.

До сих пор руководитель Татарстана оставался единственным в России главой региона, имеющим в названии должности слово "президент". В других республиках такое лицо именуется главой или руководителем.

Изменений требует федеральный закон о принципах организации публичной власти. Он гласит, что президент в стране может быть только один, и он находится в Кремле. Другие главы могут взять себе название по желанию, но без слова "президент". Со стороны Татарстана этот пункт закона встретил сильное сопротивление, парламентарии от республики, например, не голосовали за принятие законопроекта.