Минниханов станет последним президентом Татарстана

Госсовет Татарстана принял в первом чтении поправку в конституцию республики, изменяющую наименование высшего должностного лица региона. Но пикантность ситуации в том, что из президента в раиса переименуют только следующего главу республики. Избранный президентом Татарстана Рустам Минниханов им и останется до конца своих полномочий.

"Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет "глава - раис Республики Татарстан". Предполагается возможность использования и сокращенного варианта - "раис Республики Татарстан". Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан", - отметил глава Госсовета.