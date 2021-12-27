Минниханов: Позицию Татарстана не во всем учли при принятии закона о власти

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что позиция республики при принятии закона, запрещающего главам регионов называться президентами, учтена не в полной мере.

"Понятно, что закон принят, и мы - законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах", - сказал он.

По словам главы республики, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой.

"Когда шла речь об изменении конституции, была создана комиссия. Обсуждали, и это был очень позитивный опыт", - приводит слова Минниханова ГТРК "Татарстан".

Напомним, 21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о принципах организации региональной власти. Ранее его со скандалами приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Одна из формальных статей закона – о наименовании глав субъектов – вызвала раздражение у властей Татарстана. Документ запрещает главам регионов использовать слово "президент" в своем названии, в остальном же наименование никак не ограничивается. При этом единственный на сегодня глава региона, который именуется президентом, - это глава Татарстана. Депутаты от этого региона, входящие во фракцию "Единая Россия" в Госдуме, голосовали против принятия закона, а также безуспешно пытались внести поправки во втором чтении.