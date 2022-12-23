23 Декабря 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Призовой фонд на "Кубке главы Екатеринбурга" составит больше полумиллиона рублей

Призовой фонд Tour de Burg или "Кубка главы Екатеринбурга" составит 518 тыс. рублей. Всего планируется допустить к соревнованиям не более 150 человек, как среди спортсменов, так и среди обычных горожан. Половина участников уже зарегистрировалась.

"Призовой фонд уже сформирован. 518 тыс. рублей на всех участников. Есть отдельная часть для профессионалов и отдельная для любителей. Любители каждой возрастной группы будут тоже вознаграждены денежными призами", - рассказал во время брифинга представителя оргкомитета соревнования Алексей Грушев.

По его словам, для участия необходимо обязательно пройти регистрацию. Потенциальному участнику также необходимо иметь медицинскую справку о допуске к занятию спортом.

Tour de Burg пройдет с 4 по 6 января:

4 января в 18.00 запланирована вечерняя гонка на лыжной базе "Динамо";
5 января пройдет гонка с раздельным стартом по итогам первой гонки;
6 января запланирован подъем в гору на горнолыжном комплексе "Уктус".

Организаторы напоминают, что это, в первую очередь, любительские соревнования, в которых примут участие также и именитые спортсмены и лучшие лыжники страны.

"Мы очень хотим, чтобы эти соревнования стали масштабными, хотим пройти этот путь и пройти его успешно, и не сделать первый блин комом. Есть уникальная возможность, есть куча спортсменов, которые готовы приезжать на практически любые соревнования, и для нас очень важно, чтобы эти соревнования прошли как можно более качественно, чтобы как можно большее количество людей смогли посмотреть и посетить их, прикоснуться к чемпионам, самим поучаствовать, поэтому ждем всех желающих. Откладывать нет никакого смысла, потому что таких мероприятий в праздники мало, а желающих достаточно", - рассказал замначальника Управления по физической культуре и спорту Екатеринбурга Иван Алыпов.

Напомним, лыжную гонку Tour de Burg или "Кубок Главы Екатеринбурга" впервые анонсировал сам глава города Алексей Орлов на последнем в этом году "Совете неравнодушных". О соревнованиях Екатеринбург узнал буквально за две недели до самого события, из-за чего появились сомнения: успеет ли уральская столица подготовиться. Однако градоначальник заверил, что идея возникла давно, а многие именитые спортсмены уже дали свое согласие на участие.

Теги: Кубок Главы Екатеринбурга, соревнования, лыжи, Tour de Burg



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