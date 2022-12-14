В Екатеринбурге за 2 недели хотят организовать Tour de Burg. Лыжная гонка должна пройти в начале января

В Екатеринбурге в первых числах января должна пройти лыжная гонка Tour de Burg. Анонс спортивного события стал для всех участников "Совета неравнодушных" неожиданностью от главы города Алексея Орлова.

Мероприятия запланировано на 4-6 января. Градоначальник заверил, что многие звезды российского спорта уже изъявили желание приехать в Екатеринбург и принять участие в соревнованиях.

Орлов назвал такие фамилии, как Якимушкин, Турышев, Устюгов, Гараничев, Ретивых.