Мэр Екатеринбурга рассказал о планах на Tour de Burg в начале января

16 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга рассказал о планах на Tour de Burg в начале января

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как пройдет лыжная гонка Tour de Burg, анонсированная ранее.
Читайте также:

По его словам, идея возникла у уральского бизнесмена и спортсмена Сергея Мишкина, который вошел в чемпионский состав международных соревнований среди ветеранов. С ним Орлов познакомился много лет назад и утверждает, что Шишкин занимается спортом практически каждый день.

"Естественно, что от инициатив таких людей рождаются интересные и красивые проекты для нашего города. Он мне как раз предложил этот проект - во время новогодних праздников провести многодневную лыжную гонку. К сожалению, по политическим мотивам, нашим лыжникам сегодня запрещен доступ на международные соревнования, но ребята тренируются, показывают великолепные результаты... Многие прославленные наши лыжники и биатлонисты на эту идею уже откликнулись", - заявил Орлов.

Регламент соревнования все еще прорабатывается, к организации подключилось управление по физической культуре мэрии. На сегодняшний день пока непонятно, что будут проводить 4 января. 5 января состоится пасьют (гонка преследования) на стадионе "Динамо", а 6 января запланирована спринтерская гонка на Уктусе с финишем в гору.

"Это требует достаточно серьезной физической подготовки. Я уверен, что это будет очень красивое зрелищное спортивное событие. Все приглашенные звезды подтвердили свои намерения приехать в начале 2023 года в Екатеринбург для участия в этих соревнованиях. Я очень надеюсь, что этот проект станет ежегодным традиционным событием, потому что все условия для того, чтобы принимать такие состязания, у нас есть", - добавил градоначальник.

Напомним, мероприятие запланировано на 4-6 января. Спортивные состязания впервые пройдут в Екатеринбурге и будут приурочены к 300-летию города.

Теги: Орлов, гонка, Tour de Burg, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.12.2022 18:00 Мск В Екатеринбурге за 2 недели хотят организовать Tour de Burg. Лыжная гонка должна пройти в начале января


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети