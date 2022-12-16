Мэр Екатеринбурга рассказал о планах на Tour de Burg в начале января

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как пройдет лыжная гонка Tour de Burg, анонсированная ранее.

По его словам, идея возникла у уральского бизнесмена и спортсмена Сергея Мишкина, который вошел в чемпионский состав международных соревнований среди ветеранов. С ним Орлов познакомился много лет назад и утверждает, что Шишкин занимается спортом практически каждый день.

"Естественно, что от инициатив таких людей рождаются интересные и красивые проекты для нашего города. Он мне как раз предложил этот проект - во время новогодних праздников провести многодневную лыжную гонку. К сожалению, по политическим мотивам, нашим лыжникам сегодня запрещен доступ на международные соревнования, но ребята тренируются, показывают великолепные результаты... Многие прославленные наши лыжники и биатлонисты на эту идею уже откликнулись", - заявил Орлов.

Регламент соревнования все еще прорабатывается, к организации подключилось управление по физической культуре мэрии. На сегодняшний день пока непонятно, что будут проводить 4 января. 5 января состоится пасьют (гонка преследования) на стадионе "Динамо", а 6 января запланирована спринтерская гонка на Уктусе с финишем в гору.

"Это требует достаточно серьезной физической подготовки. Я уверен, что это будет очень красивое зрелищное спортивное событие. Все приглашенные звезды подтвердили свои намерения приехать в начале 2023 года в Екатеринбург для участия в этих соревнованиях. Я очень надеюсь, что этот проект станет ежегодным традиционным событием, потому что все условия для того, чтобы принимать такие состязания, у нас есть", - добавил градоначальник.

Напомним, мероприятие запланировано на 4-6 января. Спортивные состязания впервые пройдут в Екатеринбурге и будут приурочены к 300-летию города.