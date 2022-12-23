В Челябинске торговые сети и УК оштрафуют за наледь на тротуарах

В Челябинске привлекут к административной ответственности торговые сети и управляющие компании за несвоевременную очистку тротуаров от наледи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

За 22 декабря было проверено порядка 100 объектов, в отношении 15 из которых составлены акты о нарушениях. Теперь собственникам и арендаторам грозят штрафы в размере до 100 тыс. рублей.

С начала зимы в отношении торговых сетей вынесено штрафов на сумму 530 тысяч рублей за непринятие мер по очистке входных групп, в отношении управляющих организаций - 625 тысяч рублей.