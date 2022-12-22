22 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале на участке Минобороны незаконно вырубили лес на 7 млн рублей

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса на участке Министерства обороны России.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, проверка показала, что на расположенном в Свердловском лесничестве земельном участке, находящемся в ведении Минобороны РФ, без разрешительных документов произведена вырубка 82 деревьев пород "сосна" и "береза". По оценкам специалистов ущерб, причиненный этими незаконными действиями, превысил 7 млн рублей.

По материалам военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона возбуждено дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Фигурантом является 33-летний подозреваемый. Других подробностей в надзорном ведомстве пока не раскрывают.

Напомним, недавно на Среднем Урале было передано в суд дело о незаконной рубке леса. В том случае причиненный государству ущерб составил около 30 млн рублей.

Теги: лес, дело, Минобороны, участок



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