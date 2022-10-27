На Среднем Урале бизнесмен незаконно вырубил лес на 30 млн рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о незаконной рубке леса. Причиненный государству ущерб составил около 30 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 52-летний бизнесмен из Красноуральска. По версии следствия, зимой 2021 года индивидуальный предприниматель поручил троим работникам провести рубку лесных насаждений. При этом последние не были осведомлены об отсутствии у коммерсанта разрешительных документов на данную деятельность.

В результате вырубки государственному казенному учреждению Свердловской области "Кушвинское лесничество" был причинен ущерб. Его общая сумма превысила 29 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Красноуральский городской суд.