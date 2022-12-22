22 Декабря 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Sean Gallup / Getty Images

CNN: Украине понадобятся месяцы на обучение работе с ЗРК Patriot, и они "не изменят правил игры"

Украине потребуется "несколько месяцев", чтобы освбоить работу с ЗРК Patriot, которые передадут США. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.

При этом американские эксперты предостерегают Киев от завышенных ожиданий. Генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг предупреждает, что Patriot не обеспечит сплошное покрытие всей территории, подконтрольной Киеву.

"Эти системы не перемещаются по полю боя. Вы размещаете их где-то, что защищает вашу самую стратегическую цель, например в Киеве. Если кто-то думает, что это будет система, распространяющаяся на всю границу между Украиной и Россией, он просто не знает, как эта система работает", - сказал Хертлинг.

А директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что Patriot "не изменит правила игры", потому что защищает только относительно небольшой участок территории.

ЗРК Patriot поражают аэродинамические цели на расстоянии нескольких десятков километров.

"В целом система Patriot на Украине окажется в уникальной для себя исторической ситуации. Впервые она будет размещена в стране, которую обстреливает сопоставимое по ракетным возможностям с США государство - причем именно тот противник, в противостоянии с которым эта установка еще в 80-х годах и создавалась", - пишет украинское издание "Страна".

Некоторые западные эксперты полагают, что США велят Киеву не размещать Patriot вблизи российских границ, чтобы Россия не изучила "вблизи" эти комплексы.

Украинский телеграм-канал "Легитмный" пишет, что передача Киеву "патриотов" - решение прежде всего политическое, а не военное. Одна ракета стоит 2-4 млн долларов, а батарея из 4-8 установок - до миллиарда долларов. Поэтому передавать сразу много не будут.

Теги: Украина, ЗРК Patriot



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