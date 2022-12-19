США опасаются того, что Россия сможет изучить "вблизи" ЗРК Patriot, - Advance

В случае поставок американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине у российских специалистов может появиться возможность изучить их в боевых условиях, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

По его словам, по этой причине у Вашингтона есть опасения относительно передачи ЗРК украинским войскам.

Обозреватель отметил, что как только данные ЗРК окажутся в распоряжении Украины, то приоритетом для российской стороны станет их уничтожение. Роша добавил, что РФ также попытается узнать некоторые подробности о зенитно-ракетных комплексах.

"Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон может одобрить директиву о передаче Киеву системы Patriot - самой передовой системы ПВО наземного базирования в США В посольстве России в Вашингтоне назвали это провокационным шагом.