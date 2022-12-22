Мантуров: двигатели на собранных SSJ100 не будут заменять на российские

Двигатели на уже собранных российских самолётах Sukhoi Superjet 100 заменять на отечественные ПД-8 не планируют.

Как сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, России удастся поддерживать имеющийся авиапарк с двигателями SaM146. "У нас с 2024 г. должен появиться SSJ-New, или российский борт, он предполагает использование двигателей ПД-8, и прямой замены пока не предусмотрено. Мы изначально не закладывали бюджетные ресурсы на то, чтобы проводить конструкторские работы и сертификацию этих двигателей на старый "Суперджет". Да и ремоторизация в принципе требует существенных финансовых затрат, а экономическая целесообразность для эксплуатантов и лизингодателей остается в фокусе внимания", - заявил он.

Мантуров отметил, что на бизнес-джетах старого поколения двигатели все же заменят. "Я также думаю, что мы сможем найти технические решения и для продления ресурса имеющегося парка с двигателями SaM146", - заявил вице-премьер.

Ранее производитель лайнеров Superjet 100 корпорация "Иркут" сертифицировал установку на самолет отечественных фрикционных тормозных дисков вместо импортных.