Матвиенко предложила создать реестр компаний с запретом на работу из-за границы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала ряд планов на следующий год.

По ее словам, новый глава Счетной палаты вместо Алексея Кудрина может быть назначен в начале весенней сессии, после новогодних каникул. Сейчас идут консультации по этому вопросу.

Также она предложила скорректировать идею сенатора Андрея Клишаса о запрете на удаленную работу из-за границы по списку профессий. "Вот если у человека в дипломе записана такая профессия, неважно, где он работает, его лишить такого права, – на мой взгляд, это неправильный подход", – сказала Матвиенко. Она считает, что правильнее сделать некий реестр компаний, организаций и должностей, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность. Вводить подобный запрет по принципу профессии как таковой, например, в сфере IT-технологий, было бы неверно, уверена спикер.

"А не так: давайте, если он айтишник, запретим работать на удаленке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль", – отметила Матвиенко, сообщают "Ведомости".

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что намерен в ближайшее время направить на отзыв в правительство законопроект о запрете гражданам некоторых специальностей работать из-за рубежа.