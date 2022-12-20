Законопроект о запрете на работу из-за рубежа для ряда специальностей направят на отзыв в правительство - Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас намерен в ближайшее время направить на отзыв в правительство законопроект о запрете гражданам некоторых специальностей работать из-за рубежа.

По данным СМИ, ограничения на удаленную работу могут коснуться сотрудников госсектора, IT-специалистов, работающих в сфере безопасности и т.д.

При этом в правительстве и администрация идея не очень-то популярна. Против каких-либо ограничений высказывался глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что "ничего не слышал о том, чтобы обсуждались ограничения для граждан, покинувших Россию в период мобилизации".

Клишас же активно продвигает тему ограничений для тех, кто покинул страну.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - сказал сенатор в интервью "Ведомостям".