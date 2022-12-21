В Екатеринбурге открылся уникальный фитнес-клуб международной сети World Class

В жилом квартале бизнес-класса "Нагорный" в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие фитнес-клуба международной сети World Class.

Как сообщили Накануне.RU в компании УГМК-Застройщик, клуб расположен в здании семиэтажной галереи, где сконцентрирована премиальная инфраструктура квартала. Фитнес-клуб World Class Нагорный стал 111-м в сети. Предыдущий был открыт в Тюмени.

Уникальный проект разрабатывался одновременно с проектом здания самой галереи. Уже на этапе проектирования девелопером были учтены все компетенции World Class для создания идеального фитнес-пространства.

"Сегодня World Class является лидером российской фитнес-индустрии и входит в рейтинг 25 лучших фитнес-клубов мира. Компания стремится обеспечить своим клиентам высококлассный сервис и комфорт, что полностью совпадает с нашими ценностями. Создать совместный проект с World Class мы хотели всегда, но ранее сеть не расширялась в Екатеринбурге по ряду причин. Ее концепция развития предполагала рост преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, в городе не было помещений, подходящих под стандарты World Class, поэтому долгое время в Екатеринбурге присутствовал только один филиал на улице Красноармейская. Мы смогли предложить премиальные локации в самом центре и построить площади, полностью соответствующие техническим требованиям World Class – просторные, с высокими потолками и панорамными окнами. Сегодня World Class Нагорный и Макаровский − в ТОП лучших фитнес-клубов города в сегменте бизнес", - заявил генеральный директор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин.

Это крупнейший среди филиалов сети в Екатеринбурге, его площадь составляет 3 тыс. 800 квадратных метров. Там есть большой тренажерный зал, который оборудован 70 силовыми тренажерами Precor и Hoist линейки 2022 года. В дополнение предусмотрена зона функционального тренинга и зал единоборств.

Отдельного внимания заслуживает панорамный 25-метровый бассейн на четыре дорожки. А для самых маленьких предусмотрен детский бассейн с оптимальной глубиной и температурой воды. Отдохнуть после бассейна можно в зоне релакса – посетить хамам или травяную сауну с ароматерапией. Также работает детский клуб с фитнес-программами и кафе с полезной и здоровой едой.

Как отметил управляющий фитнес-клуба Алексей Циммерман, еще одна уникальная особенность World Class Нагорный – совмещение фитнеса с медицинскими услугами. Уже в январе откроется уникальная зона SPA площадью 400 квадратных метров.

"Наша главная задача – подарить клиенту красоту тела через внутреннее здоровье. Многие люди желают улучшить свою фигуру, укрепить мышцы и поднять жизненный тонус, но ограничиваются только посещением тренажерного зала. Для достижения цели важно учитывать состояние здоровья, рацион питания, образ жизни и многие другие факторы. В этом нашим клиентам всегда готовы помочь специалисты World Spa Clinic, которая также находится в пространстве клуба. Здесь можно воспользоваться услугами аппаратной косметологии, сделать анализ крови, вместе с врачом-эндокринологом и диетологом составить план питания, рассчитать спортивную нагрузку. Все это, плюс тренировки на профессиональном оборудовании под руководством опытных тренеров и релакс в SPA дает клиенту нужный результат. Не получить его просто нет шанса", - рассказал Циммерман.

Сотрудничество сети World Class и девелопера УГМК-Застройщик началось с открытия фитнес-клуба в ЖК "Макаровский". Соглашение о том, что третий по счету филиал сети появится в "Нагорном", было подписано 7 июля 2021 года в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы рады сотрудничеству с УГМК-Застройщик, это исключительно надежный партнер. Все, что он делает, целиком удовлетворяет нашим запросам. В частности, мы в восторге от ЖК "Нагорный" и его локации. Это самый центр города, где сконцентрирована наша целевая аудитория, качественные и дорогие строительные материалы, авторский дизайн помещений, высококлассное благоустройство прилегающей территории, богатая инфраструктура. И рядом нет фитнес-клубов, которые могут конкурировать с нами по концепции и составу услуг", - добавил Алексей Циммерман.