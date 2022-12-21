Мэр Ангарска сообщил об отправке сына в ЛНР после скандала с флагом Украины

Сын мэра Ангарска Александр Петров, замеченный в футболке с украинским флагом, сообщил, что надел ее, не подумав о последствиях.

Ранее в соцсетях появилось видео с сыном градоначальника, сидящим за столом в футболке с изображением флага Украины. Это вызвало поток негативных комментариев пользователей.

Петров рассказал РИА Новости, что футболка "валялась в походной сумке", и он надел ее "после горнолыжки как запасную".

"Признаю – поступил бездумно, но злого умысла в этом не было", - сказал сын мэра.

Также Петров заявил, что оказывает поддержку военным, участвующим в СВО, и не "пиарится" на этом.

Майку он уже выбросил - в соцсетях Петров опубликовал снимок, на котором футболка лежит в мусорной корзине.

Позднее стало известно, что Александр решил стать добровольцем, чтобы реабилитироваться после инцидента.

Его отец заявил изданию "Подъем", что сын захотел пойти "на фронт, чтобы отмыться от этого г***а". По словам мэра, Петров-младший завтра отправится в ЛНР.

Ранее Сергей Петров уточнял, что его сын не служил и не имеет никакого боевого опыта, он работает главой крупной строительной компании.