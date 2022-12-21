21 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Семью мобилизованного уральца могут выселить из квартиры в канун Нового года

Семья мобилизованного уральца рискует уже к Новому году остаться на улице без жилья. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
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Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, в ноябре к нему обратилась жительница Нижней Туры: женщина рассказала, что ее мужа мобилизовали в сентябре, но никаких обещанных выплат он не получил. При этом семья проживает в арендованной квартире, платить за которую нечем. В первый раз, когда владелец жилья потребовал оплату, вопрос удалось решить с участием главы города.

Однако сегодня женщина вновь написала Иванову и сообщила, что муж денег так и не получил, а время платить за квартиру уже пришло.

"Созваниваемся сейчас с прокуратурой, военными, выясняем, пытаемся уже точечно решить вопрос. Все-таки Новый год на носу, а семья мобилизованного рискует остаться на улице. Это недопустимо", - заявил депутат.

Он добавил, что вместе с военной прокуратурой удалось добиться выплат большей части мобилизованных, не получивших деньги за сентябрь и октябрь. Однако их получили еще не все, работа по каждому случаю ведется индивидуально.

Ранее Максим Иванов рассказывал, как проходят выплаты денежного довольствия мобилизованным за последние месяцы.

Теги: мобилизованный, квартира, выплаты



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