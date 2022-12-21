Свердловский депутат Госдумы: "В 99,9% случаев мобилизация прошла по закону"

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что в подавляющем большинстве частичная мобилизация в России прошла без ошибок.

Как рассказал политик у себя в Telegram-канале, за последний месяц значительно сократилось число обращений с просьбой вернуть домой родственника, которого якобы незаконно мобилизовали.

"Проверка показывает, что в 99,9% случаев мобилизация прошла по закону. Но остается 0,1%. Это случаи, когда есть либо ошибка военкомата, либо появляются новые обстоятельства", - сообщил Иванов.

В качестве примера он рассказал о жителе Асбеста, которого мобилизовали несмотря на то, что у него на иждивении есть ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном уходе.

"Подключил к этому делу областную прокуратуру. В итоге военком Асбеста пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина. Сейчас в работе еще три подобные истории. За каждой – людские судьбы, людские трагедии. Уверен, все решим по закону и по справедливости", - заключил депутат.

Напомним, ранее Максим Иванов помог раненым участникам спецоперации получить положенные им выплаты.