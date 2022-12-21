В Свердловское УФАС пожаловались на рост цен на товары для мобилизованных

В Свердловское УФАС России поступило несколько жалоб на рост цен на товары для мобилизованных. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил глава ведомства Дмитрий Шалабодов.

По его словам, в большей степени поступали обращения, связанные с ростом цен на обмундирование.

"Проверки в данном сегменте ФАС самостоятельно не проводило, но совместно с органами прокуратуры мы участвовали. Несколько магазинов, предпринимателей, юридических лиц были проверены в этой части. Ситуация с этим ростом была взрывная, спонтанная", - рассказал Шалабодов, отвечая на вопрос Накануне.RU, проводились ли ведомством проверки цен на товары данной категории.

Он добавил, что в последнее время ни одного обращения в Свердловское УФАС, связанного с ростом цен на военную экипировку, не было.

Напомним, ранее в Госдуме попросили внести в бюджет Свердловской области затраты на экипировку для мобилизованных.