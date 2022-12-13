В бюджет Среднего Урала просят внести затраты на экипировку мобилизованных

Экипировка мобилизованных может стать очередной строчкой расходов в бюджете Среднего Урала. По крайней мере, по словам депутата Госдумы от региона Максима Иванова, без помощи региона оснастить участников спецоперации всем необходимым и в нужном количестве не получится.

До этого депутат уже обращался к властям РФ с просьбой обеспечить закуп определенного перечня оборудования для экипировки мобилизованных в Елани. В их число входят как оптика, так и "мавики". В ответе Иванову сообщили, что Минобороны уже закупает отечественную оптику - лучшую в мире, однако остальное должно лечь на региональный бюджет.

"Квадрокоптеры, тепловизоры, планшеты, ноуты - предложили закупить за счет регионального бюджета. Законодательно такая возможность есть в соответствии с постановлением Правительства РФ (№1745 от 3 окт. 2022 года). Но. Эта техника нужна. В большом количестве. Особенно артиллерии и разведке. Вынужденно нагружаем бюджет Свердловской области дополнительными расходами на экипировку мобилизованных. Речь про импортную электронику", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Иванов обратился в заксобрание Свердловской области с просьбой предусмотреть в областном бюджете при корректировке финансирование на закупку техники для Елани. Депутат отмечает, что из-за этого придется сократить расходы в других позициях, однако этот выбор оправдан.

"Тут, как говорится, если мы не будем кормить свою армию, то нам потом придется кормить чужую. Лучше свою", - заключил парламентарий.