Региональная группировка России и Белоруссии тренируется воевать в городах

Российские и белорусские военнослужащие, входящие в региональную группировку войск, проводят мероприятия боевого слаживания в Белоруссии. Экипажи занимают огневые позиции и приступают к поиску цели для её дальнейшего уничтожения.

Здесь крайне важна слаженность в работе расчётов. Бойцы должны понимать друг друга с полуслова, пишет Минобороны РФ. Каждый должен знать, что делать. В тренировочном комплексе проходят тренировки по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий.

В глубине соснового леса проходят занятия по управлению военной техникой. С одной стороны, это похоже на курсы экстремального вождения, с другой – на снежное ралли.

Напомним, ранее стало известно о том, что президенты России и Белоруссии договорились о создании совместной группировки войск.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Белоруссии. Это все – по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - сказал тогда глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Основа этой группировки – армия, Вооруженные Силы Белоруссии.

"Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - сказал Лукашенко.