Российская часть совместной с Белоруссией группировки войск составит 9 тысяч солдат

В Белоруссию из России для участия в совместной группировке войск прибудут до 9 тыс. военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

"Из брифинга с военными атташе. Общая численность к прибытию в РБ составит до 9 тыс. личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм", - сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в соцсетях, его цитирует "Интерфакс".

Эти данные Минобороны Белоруссии обнародовало на брифинге для иностранных военных атташе.

Напомним, ранее стало известно о том, что президенты России и Белоруссии договорились о создании совместной группировки войск.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Белоруссии. Это все – по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - сказал тогда глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Основа этой группировки – армия, Вооруженные Силы Белоруссии.

"Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - сказал Лукашенко.