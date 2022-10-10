Путин и Лукашенко создали региональную группировку войск

Главы России и Белоруссии договорились о создании совместной группировки войск.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Белоруссии. Это все – по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - цитирует заявление Лукашенко на совещании с военными близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Основа этой группировки – армия, Вооруженные Силы Белоруссии.

"Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - сказал Лукашенко.