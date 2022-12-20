Свердловский депутат Госдумы помог раненым участникам СВО получить обещанные выплаты

20 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы помог раненым участникам СВО получить обещанные выплаты

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог раненым участникам спецоперации получить положенные им выплаты.
Читайте также:

Как рассказал парламентарий в своем Telegram-канале, из-за бюрократических проволочек с медицинскими справками двое бойцов из отряда добровольцев СВО "БАРС" не могли получить от государства выплату за серьезные осколочные ранения головы и конечностей, а также статус ветерана боевых действий.

"Кто такие "Барсы", хорошо знаю. Познакомился с ними на Донбассе. Крепкие парни, знают военное дело, отважно бьют врага. Но, к сожалению, иногда проигрывают бюрократические битвы", - отметил Иванов.

По его словам, бойцы обратились к нему за помощью, а он подключил военную прокуратуру. В итоге участники СВО получили и справку, и выплату за ранение (по 3 млн рублей каждому), и статус ветерана боевых действий.

"А ответственные лица получили взыскание. Справедливо", - заключил депутат.

Напомним, ранее Максим Иванов рассказал, как проходят выплаты денежного довольствия мобилизованным за последние месяцы.

Теги: выплаты, СВО, Иванов, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети