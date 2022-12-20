Свердловский депутат Госдумы помог раненым участникам СВО получить обещанные выплаты

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог раненым участникам спецоперации получить положенные им выплаты.

Как рассказал парламентарий в своем Telegram-канале, из-за бюрократических проволочек с медицинскими справками двое бойцов из отряда добровольцев СВО "БАРС" не могли получить от государства выплату за серьезные осколочные ранения головы и конечностей, а также статус ветерана боевых действий.

"Кто такие "Барсы", хорошо знаю. Познакомился с ними на Донбассе. Крепкие парни, знают военное дело, отважно бьют врага. Но, к сожалению, иногда проигрывают бюрократические битвы", - отметил Иванов.

По его словам, бойцы обратились к нему за помощью, а он подключил военную прокуратуру. В итоге участники СВО получили и справку, и выплату за ранение (по 3 млн рублей каждому), и статус ветерана боевых действий.

"А ответственные лица получили взыскание. Справедливо", - заключил депутат.

Напомним, ранее Максим Иванов рассказал, как проходят выплаты денежного довольствия мобилизованным за последние месяцы.