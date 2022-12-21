90% родителей в России не прививают детей от гриппа

Граждане России отказываются делать прививку от гриппа своим детям.

Такова их антипрививочная позиция. Как показало исследование сервиса "Актион медицина", 55% опрошенных медработников заявили, что родители сомневаются в эффективности вакцины. 18% родителей говорят врачам, что ребенок плохо переносит вакцинацию, 12% никогда не ставят прививки в принципе, 10% объяснили отказ от вакцинации тем, что ребенок болел в период прививочной кампании.

Только у 3% детей был медотвод. Еще 1% назвал другие причины. Как следует из результатов исследования, родители часто или очень часто отказываются прививать детей от гриппа: в совокупности 91% опрошенных медиков рассказали, что своих детей отказываются прививать от 10 до 60% родителей, только 9% медработников указали, что вакциноскептиков среди взрослых меньше 10%.

По словам врачей, 36% взрослых россиян объясняют отказ от вакцинации тем, что никогда сами не делают прививки, 15% болели в период вакцинации, у 14%, по их словам, был опыт поствакцинальных осложнений. У 10% есть медотвод, 9% не хотят прививаться отечественной вакциной. 6% жалуются, что работодатель не организовал прививочную бригаду на предприятии. У 10% другие причины.

В целом, по версии половины опрошенных респондентов, явка на вакцинацию от гриппа в текущем году осталась на уровне прошлых лет. Большинство медработников сами прошли вакцинацию – 64% рассказали, что сделали прививку от гриппа и COVID-19, лишь каждый десятый признался, что в этом эпидсезоне не прививался.

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин считает, что эпидемия коронавируса и скепсис относительно эффективности российской вакцины "Спутник V" повредил вакцинации как таковой. "Негативное отношение к антиковидной вакцине стало распространяться на все остальные вакцины. Этот негативный эффект будет длиться еще долго. Пациентам остается найти грамотного врача, который рекомендует эффективные препараты, которому они доверяют", – заявил он, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России зафиксирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа. Это произошло в Пензенской области.