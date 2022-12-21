90% родителей в России не прививают детей от гриппа

21 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

90% родителей в России не прививают детей от гриппа

Граждане России отказываются делать прививку от гриппа своим детям.

Такова их антипрививочная позиция. Как показало исследование сервиса "Актион медицина", 55% опрошенных медработников заявили, что родители сомневаются в эффективности вакцины. 18% родителей говорят врачам, что ребенок плохо переносит вакцинацию, 12% никогда не ставят прививки в принципе, 10% объяснили отказ от вакцинации тем, что ребенок болел в период прививочной кампании.

Только у 3% детей был медотвод. Еще 1% назвал другие причины. Как следует из результатов исследования, родители часто или очень часто отказываются прививать детей от гриппа: в совокупности 91% опрошенных медиков рассказали, что своих детей отказываются прививать от 10 до 60% родителей, только 9% медработников указали, что вакциноскептиков среди взрослых меньше 10%.

По словам врачей, 36% взрослых россиян объясняют отказ от вакцинации тем, что никогда сами не делают прививки, 15% болели в период вакцинации, у 14%, по их словам, был опыт поствакцинальных осложнений. У 10% есть медотвод, 9% не хотят прививаться отечественной вакциной. 6% жалуются, что работодатель не организовал прививочную бригаду на предприятии. У 10% другие причины.

В целом, по версии половины опрошенных респондентов, явка на вакцинацию от гриппа в текущем году осталась на уровне прошлых лет. Большинство медработников сами прошли вакцинацию – 64% рассказали, что сделали прививку от гриппа и COVID-19, лишь каждый десятый признался, что в этом эпидсезоне не прививался.

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин считает, что эпидемия коронавируса и скепсис относительно эффективности российской вакцины "Спутник V" повредил вакцинации как таковой. "Негативное отношение к антиковидной вакцине стало распространяться на все остальные вакцины. Этот негативный эффект будет длиться еще долго. Пациентам остается найти грамотного врача, который рекомендует эффективные препараты, которому они доверяют", – заявил он, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России зафиксирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа. Это произошло в Пензенской области.

Теги: вакцинация, грипп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2022 19:59 Мск Первый случай смерти от гриппа в России: пациент не был привит


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети