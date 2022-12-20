20 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Инвестиционный рейтинг свердловских городов возглавила Верхняя Салда

Стали известны города-лидеры рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области. Исследование проводилось министерством инвестиций и развития региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, рейтинг формируется ежегодно начиная с 2015 года. Его цель – обеспечить условия благоприятного инвестиционного климата на Среднем Урале. Муниципалитеты оценивают по 49 показателям, в том числе через опросы предпринимателей, оценку экспертов, фактические и статистические данные.

В этом году в первую тройку вошли Верхняя Салда, Березовский и Нижний Тагил. В десятке лидеров оказались Каменск-Уральский, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск и Ирбит.

Лидером по темпу роста стал Артемовский, за год поднявшись на 21 позицию. Также улучшил свои показатели Арамиль, поднявшись на 13 пунктов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 января 2023 года в Свердловской области увеличится прожиточный минимум.

Теги: рейтинг, инвестиции, города, Свердловская область



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