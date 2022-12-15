С 1 января 2023 года в Свердловской области увеличится прожиточный минимум

Сегодня, 15 декабря, правительство Свердловской области утвердило повышение в 2023 году величины прожиточного минимума на душу населения.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, данный рост выше прогнозируемой инфляции и опережает среднероссийские темпы увеличения прожиточного минимума. Как заявил новый министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, его величина в регионе с 1 января 2023 года вырастет для трудоспособного населения и пенсионеров на 14,8%, для детей – на 13,6%.

В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 тысяч 88 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 15 тысяч 356 рублей. Для пенсионеров он составит 12 тысяч 116 рублей, для детей – 14 тысяч 623 рубля.

Как пояснили в департаменте, установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий отдельным категориям. Размер прожиточного минимума, в соответствии с федеральными правилами, устанавливается раз в год.