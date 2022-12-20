20 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга назвал бюджет-2023 рекордным в новейшей истории города

Сегодня, 20 декабря, глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил депутатам городской думы приоритетные направления бюджета уральской столицы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, общий объем доходов муниципальной казны на 2023 год запланирован в размере 64,2 млрд рублей.

"Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю города Екатеринбурга", - заявил Орлов.

Расходная часть бюджета составит 66,2 млрд рублей. Что касается планового периода, то в 2024 году доходы прогнозируются на уровне 61,7 млрд рублей, в 2025 году – 56,5 млрд рублей. Расходная часть в 2024 году составит 63,7 млрд рублей, а в 2025-м – 58,3 млрд рублей.

Как отмечают в мэрии, бюджет сохранит социальную направленность – расходы на финансирование этой сферы составят более 61% от общего объема. Основные траты направят на развитие сети образовательных организаций, обновление дорожной инфраструктуры, содержание муниципальных учреждений и другие направления. На постоянном контроле городских властей останется реализация пяти национальных проектов: "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Образование", "Экология" и "Демография".

"В проекте предусмотрено выполнение всех социальных обязательств. Бюджет направлен на создание основы для комфортного и благоприятного проживания жителей города", - добавил Алексей Орлов.

В итоге на заседании гордумы бюджет Екатеринбурга был принят в окончательном чтении.

Теги: Орлов, бюджет, мэр, Екатеринбург



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