12 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

За время СВО из плена вернули 13 свердловчан, - омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, сколько жителей региона удалось вернуть из плена за все время СВО.
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Как сообщила омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, из плена вернули 13 свердловчан.

"Мы очень благодарны тому гуманитарному коридору, который появился. Надеемся, он будет работать и дальше. Трех человек мы вернули не из Свердловской области", - уточнила Мерзлякова.

Она не стала раскрывать механизм работы по возвращению уральцев, попавших в плен.

"До 100 человек участвуют, чтобы вызволить из плена наших ребят", - отметила уполномоченный.

Татьяна Мерзлякова рассказала, что почти все освобожденные затем снова отправляются на спецоперацию.

"Подавляющее большинство вернулось на фронт. Думаю, так себя поведут процентов 80 вернувшихся из плена. Но мне бы очень хотелось, чтобы их было мало. Мне очень тяжело это дается. И груз ответственности за не вернувшихся на мне висит очень серьезный", - добавила свердловский омбудсмен.

Напомним, что одного жителя Свердловской области, попавшего в плен в ходе специальной военной операции, удалось освободить в начале декабря.

Теги: плен, Мерзлякова, омбудсмен



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