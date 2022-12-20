Свердловские власти ужесточили закон о проведении референдумов

Сегодня, 20 декабря, Законодательное собрание Свердловской области внесло изменения в закон о проведении референдумов в регионе.

По словам одного из авторов законопроекта Дмитрия Жукова, сейчас для регистрации инициативной группы общеобластного референдума необходимо 20 человек. В свою очередь, для местного требуется не меньше 10 человек.

"Как показал опыт работы избирательной комиссии, такие требования приводят к злоупотреблению гражданами предоставленным им правом. На областной и местный референдум выносят темы, которые не могут быть вопросами для обсуждения на референдумах", - заявил Жуков.

Было предложено увеличить число инициаторов общеобластного референдума до 300 человек, а в городах, в зависимости от численности избирателей – от 20 до 200 человек. В итоге депутаты большинством голосов поддержали законопроект.