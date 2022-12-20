Россияне сокращают расходы на празднование Нового года

Жители России сокращают расходы на празднование Нового года. В этом году средний бюджет на эти цели составит 17,5 тыс. на одного человека (без учета подарков). Это меньше примерно на тысячу, чем в 2020-м и 2021-м годах, показал опрос исследовательского центра Superjob.

Традиционно максимально большие суммы потратят на праздники жители Москвы и Санкт-Петербурга, минимумом обойдутся в Волгограде.

По данным опроса, каждый третий россиянин (32%) планирует бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы, а каждый второй (51%) этого не делает.