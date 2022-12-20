20 Декабря 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Врио главы ЛНР внес в парламент проект новой конституции

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета ЛНР проект новой конституции республики.

Его планируется принять в оставшиеся до новогодних праздников две недели. Содержание документа до сих пор не раскрывается. "По регламенту есть определенная процедура, где-то до 25–26 числа [рассмотрим] — рассказал спикер парламента и секретарь луганского отделения "Единой России" Денис Мирошниченко. Он не раскрыл подробности проекта основного закона нового российского субъекта, сообщает "Коммерсант".

Врио главы ДНР Денис Пушилин пока аналогичный проект в Народный совет республики не вносил. В пресс-службе парламента ДНР заверили, что проект конституции будет рассмотрен до конца года.

Теги: ЛНР, конституция, Пасечник



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