Роспотребнадзор создал управления в новых российских регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала указ, которым создаются территориальные органы ведомства в четырех новых субъектах России.

Документом предусмотрено создание четырех новых управлений — управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике, управления по Луганской Народной Республике, управления по Запорожской области и управления по Херсонской области.

Их руководителей наделили полномочиями главных государственных санитарных врачей регионов, отмечает ведомство. Таким образом, в России будут работать 89 управлений Роспотребнадзора. В новых субъектах создали центры гигиены и эпидемиологии, сообщает ТАСС.

Напомним, врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета ЛНР проект новой конституции республики.