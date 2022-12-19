19 Декабря 2022
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Экономика В России Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба компании &quot;Автоваз&quot;

"АвтоВАЗ" начнет производство своих автомобилей на заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" хочет запустить производство на базе завода Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года.

"Мы активно ориентируем нашу команду на взаимодействие с командой, которая работала на заводе Nissan. Это непростой процесс, конечно, очень хорошо, что в рамках ушедшего концерна Renault-Nissan многие производственные процессы были унифицированы. И единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом - это все даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге, и мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года", - заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом пока переговоры с партнером по поставке машинокомплектов для сборке на питерском заводе еще идут, их планируется завершить до конца зимы.

В октябре этого года стало известно, что все российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, перейдут государству. Управлять ими будет ФГУП "НАМИ", подведомственный Минпромторгу. У Nissan есть опцион на обратный выкуп всех активов в ближайшие шесть лет.

Теги: автоваз, nissan, сборка, завод



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