На заводе Nissan в Петербурге начнут собирать китайские машины

План, при котором бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит работоспособность, включает в себя привлечение китайского автоконцерна при посредничестве "Камаза". Одним из рассматриваемых партнеров из КНР является автоконцерн FAW.

Минпромторг объявил о национализации российских активов "Ниссан мэнуфэкчуринг рус" 11 октября, рассказали два источника "Ведомостей", знакомых с планами властей в отношении площадки японского автопроизводителя. В периметр сделки кроме завода мощностью 100 тыс. автомобилей в год также входят научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" за €1.

Напомним, ранее стало известно, что все российские активы автоконцерна Nissan ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Сделка предполагает сохранение работоспособности автоконцерна, это около 2 тыс. рабочих мест, пояснили в министерстве. Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".