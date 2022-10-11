Российские активы Nissan переходят в собственность государства - Минпромторг

Все российские активы автоконцерна Nissan ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, сообщили в Минпромторге России. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

Сделка предполагает сохранение работоспособности автоконцерна, это около 2 тысяч рабочих мест, пояснили в министерстве. Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".

17 мая этого года Минпромторг сообщил, что доля Renault в "АвтоВАЗе" перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод "Рено Россия" будет передан правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом "Москвич", которые в перспективе станут электромобилями.