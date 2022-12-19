Путин утвердил изменение МРОТ

Президент Владимир Путин утвердил изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил проект закона, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 г. до 16 тыс. 242 руб. в месяц вместо 13 тыс. 890 руб.

"Сенаторы одобрили Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений". <...> Федеральным законом с 1 января 2023 г. устанавливается минимальный размер оплаты труда в размере 16 242 руб. в месяц (в настоящее время — 13 890 руб. в месяц)", - сообщала пресс-служба верхней палаты парламента.