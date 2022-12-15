15 Декабря 2022
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Фото:Накануне.RU

Совфед одобрил повышение МРОТ

Совет Федерации одобрил проект закона, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году до 16 тыс. 242 руб. в месяц вместо 13 890 руб. в месяц.

"Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений". <...> Федеральным законом с 1 января 2023 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в размере 16 242 руб. в месяц (в настоящее время — 13 890 руб. в месяц)", — сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

До этого повышение МРОТ одобрили в Госдуме. Теперь документ должен одобрить глава государства.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. Сообщалось, что МРОТ увеличится до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников.

Теги: МРОТ, Совфед



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