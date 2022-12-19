Аппарат губернатора ХМАО закупил мебель, сделанную в свердловской колонии

Осужденные из исправительной колонии-46 (Невьянск) изготовят мебель для высокопоставленных югорских чиновников.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, заключено несколько новых контрактов на поставку мебели, общая сумма которых превышает 2 млн рублей. При этом одним из заказчиков выступает аппарат губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Натальи Комаровой.

"В рамках контракта будет изготовлена офисная мебель, в том числе письменные столы и офисные тумбы, шкафы для хранения документов, стулья и кресла. Всего 180 единиц готовой продукции на сумму более 1,4 млн рублей", - уточнили в ГУФСИН.

Как добавили в ведомстве, в этом году ИК-46 уже произвела различной продукции на рекордные 140 млн рублей.